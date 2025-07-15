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Пауло Коста: «Если выиграю у Копылова, брошу вызов ублюдку Чимаеву»

Пауло Коста планирует бросить вызов Хамзату Чимаеву.

«Если выиграю у Копылова, брошу вызов Чимаеву, этому ублюдку. Он должен подраться со мной», – сказал боец UFC Пауло Коста.

Изначально планировалось, что Роман Копылов и Пауло Коста подерутся на турнире UFC 317. Из-за травмы Косты бой перенесли на UFC 318, который пройдет в ночь с 19 на 20 июля.

Аспиналл считает, что Порье победит Холлоуэя, Коста – Копылова

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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