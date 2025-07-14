Аспиналл считает, что Порье победит Холлоуэя, Коста – Копылова
Том Аспиналл сделал прогноз на главные поединки UFC 318.
Чемпион промоушена в тяжелом весе считает, что Дастин Порье победит Макса Холлоуэя.
Также британец ставит на победу Паоло Косты в поединке с россиянином Романом Копыловым, который станет соглавным боем вечера.
Напомним, UFC 318 состоится в Новом Орлеане в ночь на 20 июля.
Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»
Макс Холлоуэй: «На 100% уверен, что Порье зарубится со мной в центре октагона»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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