Аспиналл считает, что Порье победит Холлоуэя, Коста – Копылова

Том Аспиналл сделал прогноз на главные поединки UFC 318.

Чемпион промоушена в тяжелом весе считает, что Дастин Порье победит Макса Холлоуэя .

Также британец ставит на победу Паоло Косты в поединке с россиянином Романом Копыловым , который станет соглавным боем вечера.

Напомним, UFC 318 состоится в Новом Орлеане в ночь на 20 июля.

Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»

Макс Холлоуэй: «На 100% уверен, что Порье зарубится со мной в центре октагона»