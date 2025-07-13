Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»
Макс Холлоуэй объяснил, почему хочет победить Дастина Порье.
«Этот бой – суть смешанных единоборств. Нас ждет потрясающий поединок. Я должен забрать у Дастина должок.
Он забрал мой рекорд по количеству поединков без поражений, прервал серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
Напомним, Порье и Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.
В 2012-м Порье победил Холлоуэя болевым приемом в первом раунде. В 2019-м – единогласным решением судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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