  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»
4

Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»

Макс Холлоуэй объяснил, почему хочет победить Дастина Порье.

«Этот бой – суть смешанных единоборств. Нас ждет потрясающий поединок. Я должен забрать у Дастина должок.

Он забрал мой рекорд по количеству поединков без поражений, прервал серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

Напомним, Порье и Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

В 2012-м Порье победил Холлоуэя болевым приемом в первом раунде. В 2019-м – единогласным решением судей.

Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»

«Сяду на стероиды и начну качаться». Порье рассказал, чем займется после завершения карьеры

Верите, что Дюбуа победит Усика?2740 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoДастин Порье
logoMMA
logoМакс Холлоуэй
logoufc 318
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Порье – о прощальном поединке: «Хочу уйти красиво. Пусть это будет бой года»
53 июля, 16:25
Арман Царукян хочет стать страхующим боя Дастин Порье – Макс Холлоуэй
1227 июня, 18:16
Топурия дал характеристику бойцам UFC: «Гейджи – боксерская груша, Махачев – марионетка. Пимблетт – блондинка»
927 июня, 07:40
Главные новости
Мовсар Евлоев снялся с поединка против Аарона Пико на UFC Abu Dhabi (Red Corner MMA)
21вчера, 18:48
Аспиналл считает, что Порье победит Холлоуэя, Коста – Копылова
2вчера, 18:31
Сегодня день рождения Конора Макгрегора
11вчера, 16:46
Глава Hardcore FC Сульянов: «У компании больше нет лицензии Федерации бокса, спонсорский контракт обнулен. Приняли решение ликвидировать»
17вчера, 15:14
Биспинг – о поединке Порье и Холлоуэя: «Это будет сенсационная рубка»
вчера, 14:22
Боец лиги Top Dog Александр Стручков умер в возрасте 27 лет
вчера, 12:25
Василевский считает, что Шлеменко не победит Ковалева в реванше: «Силы сейчас несравнимы. Александру нечего противопоставить»
2вчера, 11:26
Хабиб встретился с тренером «Краснодара» Мусаевым: «Удачи в предстоящем сезоне»
34вчера, 11:14Фото
Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»
вчера, 11:05
Василевский – о победе Шлеменко: «У Кадены не было желания победить. Он приехал, чтобы реабилитировать Александра после поражения «Белазу»
1вчера, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49