Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318
Макс Холлоуэй и Дастин Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318.
Турнир состоится в ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, штат Луизиана. Холлоуэй и Порье подерутся в главном событии ивента.
Бойцы ранее встречались дважды. В 2012 году Дастин победил болевым приемом, а спустя семь лет – единогласным решением судей.
Напомним, что предстоящий поединок станет для Порье последним в карьере.
Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»
Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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