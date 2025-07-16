Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318

Макс Холлоуэй и Дастин Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318.

Турнир состоится в ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, штат Луизиана. Холлоуэй и Порье подерутся в главном событии ивента.

Бойцы ранее встречались дважды. В 2012 году Дастин победил болевым приемом, а спустя семь лет – единогласным решением судей.

Напомним, что предстоящий поединок станет для Порье последним в карьере.

Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»

Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя