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Биспинг – о поединке Порье и Холлоуэя: «Это будет сенсационная рубка»

Майкл Биспинг предвкушает поединок Холлоуэя и Порье.

«Я не думаю, что кто-то из этих парней пойдет в борьбу. Они будут драться лицом к лицу. Это будет сенсационная рубка», – сказал экс-боец UFC Майкл Биспинг.

Напомним, Дастин Порье и Макс Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

Макс Холлоуэй: «На 100% уверен, что Порье зарубится со мной в центре октагона»

Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
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