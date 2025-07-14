Биспинг – о поединке Порье и Холлоуэя: «Это будет сенсационная рубка»
Майкл Биспинг предвкушает поединок Холлоуэя и Порье.
«Я не думаю, что кто-то из этих парней пойдет в борьбу. Они будут драться лицом к лицу. Это будет сенсационная рубка», – сказал экс-боец UFC Майкл Биспинг.
Напомним, Дастин Порье и Макс Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Майкла Биспинга
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