Биспинг – о поединке Порье и Холлоуэя: «Это будет сенсационная рубка»

Майкл Биспинг предвкушает поединок Холлоуэя и Порье.

«Я не думаю, что кто-то из этих парней пойдет в борьбу. Они будут драться лицом к лицу. Это будет сенсационная рубка», – сказал экс-боец UFC Майкл Биспинг .

Напомним, Дастин Порье и Макс Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

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