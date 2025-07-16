Олег Тактаров: «Махачеву будет тяжело с Топурией. Илия быстрый и неудобный»

Олег Тактаров высказался о возможном бое Ислама Махачева и Илии Топурии.

«Тяжело ему будет, конечно, с Топурией , если вдруг будет бой. Потому что тот быстрый и неудобный, но [Александр] Волкановски тоже был неудобный, и ничего», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров .

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил , что устроит бой между Махачевым и Илией Топурией, если Ислам завоюет чемпионский пояс в полусреднем весе в предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой.

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