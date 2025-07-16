Олег Тактаров: «Махачеву будет тяжело с Топурией. Илия быстрый и неудобный»
Олег Тактаров высказался о возможном бое Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Тяжело ему будет, конечно, с Топурией, если вдруг будет бой. Потому что тот быстрый и неудобный, но [Александр] Волкановски тоже был неудобный, и ничего», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что устроит бой между Махачевым и Илией Топурией, если Ислам завоюет чемпионский пояс в полусреднем весе в предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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