Тренер Яна – о тактике в бою с Двалишвили: «Готовили очень много ударов по корпусу. Чтобы такую машину остановить, мало накидывать только в кабину – нужно бить конкретно по кузову»

Тренер Яна о Двалишвили: чтобы такую машину остановить, нужно бить по кузову.

Тренер Яна Кайрат Нурмаганбетов прокомментировал итоги реванша Петра с Мерабом Двалишвили на UFC 323.

«Какие фишки у Яна прошли в бою? Блин, это мой хлеб (смеется). Если это пройдет в бою, то обязательно скажу. Есть нереализованные моменты. Из того, что прошло – левая рука, левая нога. Готовили очень много ударов по корпусу. Чтобы такую машину остановить, мало накидывать только в кабину – нужно бить конкретно по кузову. Хорошие попадания были по корпусу – отличная инвестиция в будущее.

Изменился ли Мераб после первого боя? Он вырос вообще, я считаю, как боец. Снимаю шляпу, 14 побед кряду – это круто. За последний год у него четыре титульника – это 20 раундов в клетке. Представьте это себе. Победил всех ребят с дивизиона. Крутой спортсмен, однозначно», – сказал Нурмаганбетов.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили в реванше на UFC 323.

