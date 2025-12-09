Обновленный рейтинг P4P UFC: Ян – шестой, Двалишвили – восьмой. Чимаев попал в топ-3

Ян попал в топ-6 рейтинга P4P.

UFC обновил рейтинг лучших бойцов промоушена вне весовых категорий после номерного турнира в Лас-Вегасе.

Экс-чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили потерял пять позиций, опустившись на восьмую строчку. Бывший чемпиона наилегчайшего веса Алешандре Пантожа утратил четыре позиции – теперь он девятый.

В рейтинге дебютировал новый чемпион наилегчайшего дивизиона Джошуа Ван – он на 11-й строчке. Россиянин Петр Ян вернулся в топ-15 лучших бойцов UFC и замкнул топ-6.

Алекс Перейра и Александр Волкановски поднялись на две позиции, а Хамзат Чимаев вошел в топ-3.

