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Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся на турнире UFC в Нью-Йорке

Али Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся в Нью-Йорке.

«Бой не состоится в Абу-Даби. Ислам не будет драться там. Поединок пройдет в США – на одной из самых больших арен на планете», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Ранее Махачев рассказал о желании выступить на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, назвав «легендарной» арену «Мэдисон-сквер-гарден».

Напомним, что в мае Махачев оставил пояс чемпиона UFC в легком весе. В руководстве промоушена подтвердили, что его следующим соперником станет Джек Делла Маддалена.

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
logoАли Абдель-Азиз
logoUFC
Мэдисон-сквер-гарден
Джек Делла Маддалена
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