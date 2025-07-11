Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся на турнире UFC в Нью-Йорке
Али Абдель-Азиз намекнул, что Махачев и Маддалена подерутся в Нью-Йорке.
«Бой не состоится в Абу-Даби. Ислам не будет драться там. Поединок пройдет в США – на одной из самых больших арен на планете», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
Ранее Махачев рассказал о желании выступить на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, назвав «легендарной» арену «Мэдисон-сквер-гарден».
Напомним, что в мае Махачев оставил пояс чемпиона UFC в легком весе. В руководстве промоушена подтвердили, что его следующим соперником станет Джек Делла Маддалена.
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Опубликовано: Артем Шашура
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