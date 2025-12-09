Шон Стрикленд: «Сначала Paramount анонсировал «Стартрек» с двумя толстыми лесбиянками в главных ролях, а потом мой бой – расиста и ханжи. Уважаю этот баланс»

Стрикленд высмеял анонс своего поединка против Эрнандеса.

Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд прокомментировал анонс поединка с Энтони Эрнандесом.

«Paramount: «Мы анонсируем новый «Стартрек» с двумя толстыми лесбиянками в главных ролях».

Они же через восемь недель: «Мы представляем турнир UFC с Шоном Стриклендом в главном поединке. Он в меру расист и ханжа».

Я уважаю этот баланс», – написал в соцсетях Стрикленд.

Напомним, Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston.

