Шон Стрикленд: «Сначала Paramount анонсировал «Стартрек» с двумя толстыми лесбиянками в главных ролях, а потом мой бой – расиста и ханжи. Уважаю этот баланс»

Стрикленд высмеял анонс своего поединка против Эрнандеса.

Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд прокомментировал анонс поединка с Энтони Эрнандесом.

«Paramount: «Мы анонсируем новый «Стартрек» с двумя толстыми лесбиянками в главных ролях».

Они же через восемь недель: «Мы представляем турнир UFC с Шоном Стриклендом в главном поединке. Он в меру расист и ханжа».

Я уважаю этот баланс», – написал в соцсетях Стрикленд.

Напомним, Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston.

Херб Дин: «Когда дерется Стрикленд, мне не нужно беспокоиться, что он кому-то заедет пальцами в глаза. Несмотря на его образ плохого парня»

Шон Стрикленд: «Отказался драться с Эрнандесом в Австралии. Давайте лучше организуем бой в США»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона Стрикленда
