Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»
Холлоуэй признался, что ему не нравится роль последнего соперника Дастина Порье.
«Это просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего... но иногда это приходится делать», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
Напомним, Порье и Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318. Поединок состоится на родине Дастина – в Новом Орлеане (штат Луизиана).
Макс Холлоуэй: «На 100% уверен, что Порье зарубится со мной в центре октагона»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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