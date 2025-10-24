Отец Аспиналла: «Боксеры зарабатывают больше, чем бойцы UFC. А у Тома есть все навыки, чтобы выступать на ринге»

Отец Тома Аспиналла хочет, чтобы его сын попробовал свои силы в боксе.

«Если мы говорим о гонорарах, то UFC и бокс находятся на разных уровнях. Звезды в боксе зарабатывают в разы больше. Я нахожусь рядом с Томом каждый день – и могу сказать, что он часто проводит спарринги с хорошими боксерами. И выглядит в этих спаррингах хорошо.

Поэтому я верю, что он бы отлично показал себя в поединке с профессиональным боксером. У него есть все навыки, чтобы выступать на таком уровне», – сказал Энди Аспиналл.

25 октября Том Аспиналл проведет защиту чемпионского пояса против Сирила Гана . Титульный поединок в тяжелом весе возглавит турнир UFC 321.

Дастин Порье: «Все говорят, что Аспиналл – следующая большая звезда. Я пока в этом не уверен»

Том Аспиналл: «Ган сказал, что затащит меня в глубокие воды? Кто так говорил, улетал в нокаут на первой минуте»