Двукратная чемпионка PFL Ларисса Пачеко покинула промоушен.
«PFL освобождает Ларрису Пачеко от контракта. Мы благодарим ее за выдающиеся бои и желаем дальнейших профессиональных успехов», – говорится в официальном заявлении промоушена.
Пачеко выступала в PFL с 2019 года. За это время она провела 15 поединков, проиграв лишь в трех из них. На ее счету победы в двух Гран-при промоушена.
В последний раз Пачеко дралась в октябре прошлого года, когда уступила Крис Сайборг единогласным решением судей.
