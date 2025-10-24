Умар – о бое с Баутистой: «У меня нет никаких переживаний. Как кушать пойти»

Умар Нурмагомедов заявил, что не переживает перед боем с Марио Баутистой.

– Уже 19‑й или 20‑й бой в карьере, уже ко всему как к обыденному относишься, как кушать пойти. У меня нет никаких переживаний.

– Это плохо или хорошо?

– Человек к любой вещи привыкает. Думаю, что первое интервью у вас тоже, скорее всего, проходило чуть по‑другому. А сегодня ты себя чувствуешь комфортно.

– Я переживаю. Такой адреналин всегда…

– Прямо до боя, может, бывает, а в бою уже не до этого, мысли сконцентрированы на бое, весь фокус на сопернике. Таких переживаний уже в принципе не бывает, – сказал боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов .

Поединок между Нурмагомедовым и Марио Баутистой пройдет 25 октября в главном карде турнира UFC 321, который состоится в Абу-Даби.

