Александр Волков и Жаилтон Алмейда провели финальную дуэль взглядов перед UFC 321

Александр Волков и Жаилтон Алмейда провели дуэль взглядов перед UFC 321.

Поединок в тяжелом весе пройдет в главном карде турнира, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

Алмейда (22-3) в январе победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде.

Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
