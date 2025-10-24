Александр Волков и Жаилтон Алмейда провели финальную дуэль взглядов перед UFC 321
Александр Волков и Жаилтон Алмейда провели дуэль взглядов перед UFC 321.
Поединок в тяжелом весе пройдет в главном карде турнира, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.
Алмейда (22-3) в январе победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде.
Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку
Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости