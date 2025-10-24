  • Спортс
3

«Моя миссия – сохранить олимпийское будущее бокса». Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing

Геннадий Головкин выдвинул свою кандидатуру на пост президента World Boxing.

«Друзья, я принял важное решение – выдвинуть свою кандидатуру на пост президента международной федерации World Boxing. Моя миссия – сохранить олимпийское будущее бокса, укрепить доверие и поддержать спортсменов, тренеров и федерации в их стремлении развивать наш спорт.

Наша цель: добиться полного признания со стороны МОК и подтвердить присутствие бокса на Олимпийских играх – в Лос-Анджелесе-2028, Брисбене-2032 и в последующие годы», – написал в социальных сетях бывший чемпион мира по боксу Геннадий Головкин.

World Boxing была основана в 2023 году в результате конфликта между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев. В сентябре прошлого года Головкин был назначен председателем олимпийской комиссии организации.

World Boxing введет обязательное гендерное тестирование для всех боксеров

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Геннадия Головкина
