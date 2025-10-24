Аспиналл и Ган провели финальную дуэль взглядов перед титульным боем на UFC 321

Том Аспиналл и Сирил Ган провели финальную дуэль взглядов перед титульным боем.

Поединок за пояс чемпиона UFC в тяжелом весе возглавит 321-й номерной турнир промоушена, который состоится 25 октября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Том Аспиналл (15-3) в последний раз дрался в июле прошлого года, когда победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.

Сирил Ган (13-2) в декабре выиграл у Александра Волкова раздельным решением судей.

Том Аспиналл: «Ган сказал, что затащит меня в глубокие воды? Кто так говорил, улетал в нокаут на первой минуте»

