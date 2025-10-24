Деметриус Джонсон: «Баутисте нужно забыть про фамилию Умара. Не стоит проявлять лишнее уважение»

Деметриус Джонсон дал совет Марио Баутисте перед боем с Умаром Нурмагомедовым.

«Марио, не проявляй лишнего уважения к Умару. Многие бойцы начинают теряться перед его аурой – мол, это же Нурмагомедов, он тренируется с Хабибом . Когда люди дрались с Хабибом, они думали: «Ну, он же должен меня перевести, поэтому я просто приму это положение».

Они слишком уважают фамилию. Так что забудь про нее – и иди вперед. Если позволишь Умару диктовать ход боя, то всегда будешь на шаг позади», – сказал бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон .

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.

