Деметриус Джонсон: «Баутисте нужно забыть про фамилию Умара. Не стоит проявлять лишнее уважение»
Деметриус Джонсон дал совет Марио Баутисте перед боем с Умаром Нурмагомедовым.
«Марио, не проявляй лишнего уважения к Умару. Многие бойцы начинают теряться перед его аурой – мол, это же Нурмагомедов, он тренируется с Хабибом. Когда люди дрались с Хабибом, они думали: «Ну, он же должен меня перевести, поэтому я просто приму это положение».
Они слишком уважают фамилию. Так что забудь про нее – и иди вперед. Если позволишь Умару диктовать ход боя, то всегда будешь на шаг позади», – сказал бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон.
Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
