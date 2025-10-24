Генри Сехудо: «Мне нравится Алмейда, но Волков слишком крупный для него. Александр победит»

Генри Сехудо дал прогноз на бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды.

«Этот бой может определить главного претендента на пояс. Победитель поединка между Волковым и Алмейдой, скорее всего, станет следующим, кто будет драться за титул. Мне нравится Алмейда, но я чувствую, что Волков слишком крупный для него. И у него за плечами больше опыта.

Алмейду нельзя назвать маленьким бойцом, но Волков превосходит почти всех в плане габаритов. И если он правильно этим воспользуется, то вполне может победить судейским решением. Финишировать Алмейду будет очень сложно», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо .

Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой состоится 25 октября в главном карде турнира UFC 321.

