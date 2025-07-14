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Макс Холлоуэй: «На 100% уверен, что Порье зарубится со мной в центре октагона»

Макс Холлоуэй уверен, что Дастин Порье примет его вызов в центре октагона.

«Я на 100% уверен, что Дастин зарубится со мной в центре октагона. Последние 10 секунд. Укажи на землю. Он может даже сделать это сам. Уверен, что он согласен.

Он хочет крови? Меня будоражат эти слова. Если он хочет войны, то получит ее. Будет куча ударов в голову. Я бы не хотел, чтобы было по-другому, особенно с поясом BMF на кону», – сказал боец UFC Макс Холлоуэй.

Напомним, Порье и Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»

Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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