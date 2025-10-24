Умар Нурмагомедов: «Реванш с Двалишвили имеет для меня очень большое значение. Поломанная рука оставляет вопросы»
– Титульник – это новая история для тебя открывается?
– Это продолжение. Просто я пришел к тому, что моя история не должна быть такой же, как у других. У меня своя индивидуальная история, которую я проживаю так, как должен сам. Мне не обязательно повторять чей‑то успех. Мне необходимо проложить свой [путь]. И поэтому будем тренироваться, выигрывать, будем прокладывать свою дорогу. Такую, какой она будет. Будем выигрывать.
Если дадут следующий бой за пояс, будет хорошо. Не дадут – побьем еще кого‑нибудь. И в итоге нужно будет обязательно забрать пояс.
– А реванш с Двалишвили?
– Он очень большое значение для меня имеет, потому что все‑таки поломанная рука оставляет за собой вопросы. Но если он завершит карьеру, то что я могу поделать? Но если не завершит и наши дороги пересекутся, то, конечно, я буду счастлив.
– Каждое поражение делает человека сильнее. В чем сильнее сделало тебя это поражение?
– Наверное, больше не хочу этих ощущений, горечи поражения, – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Поединок между Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили состоялся в январе. Мераб победил судейским решением. Позже стало известно, что Умар получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.
