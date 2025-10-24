  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар Нурмагомедов: «Реванш с Двалишвили имеет для меня очень большое значение. Поломанная рука оставляет вопросы»
3

Умар Нурмагомедов: «Реванш с Двалишвили имеет для меня очень большое значение. Поломанная рука оставляет вопросы»

Умар Нурмагомедов высказался о возможном реванше с Мерабом Двалишвили.

– Титульник – это новая история для тебя открывается?

– Это продолжение. Просто я пришел к тому, что моя история не должна быть такой же, как у других. У меня своя индивидуальная история, которую я проживаю так, как должен сам. Мне не обязательно повторять чей‑то успех. Мне необходимо проложить свой [путь]. И поэтому будем тренироваться, выигрывать, будем прокладывать свою дорогу. Такую, какой она будет. Будем выигрывать.

Если дадут следующий бой за пояс, будет хорошо. Не дадут – побьем еще кого‑нибудь. И в итоге нужно будет обязательно забрать пояс.

– А реванш с Двалишвили?

– Он очень большое значение для меня имеет, потому что все‑таки поломанная рука оставляет за собой вопросы. Но если он завершит карьеру, то что я могу поделать? Но если не завершит и наши дороги пересекутся, то, конечно, я буду счастлив.

– Каждое поражение делает человека сильнее. В чем сильнее сделало тебя это поражение?

– Наверное, больше не хочу этих ощущений, горечи поражения, – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Поединок между Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили состоялся в январе. Мераб победил судейским решением. Позже стало известно, что Умар получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.

Умар – о травме, полученной в поединке с Двалишвили: «Такое невозможно контролировать. Вернусь сильнее»

Умар Нурмагомедов: «Было бы интересно подраться с Яном в Абу-Даби. В России титульный бой вряд ли проведут»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoМераб Двалишвили
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
легчайший вес
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Нурмагомедов: «Взять реванш у Мераба для меня важнее, чем получить пояс. Мести я хочу больше»
17 октября, 10:25
Ти Джей Диллашоу: «Умар – единственный, кто не боялся переводить Двалишвили. Хочу увидеть реванш»
11 октября, 15:05
Мераб Двалишвили: «Надеюсь, что Баутиста надерет Умару задницу. Хочу дать титульный шанс именно ему»
19 сентября, 10:20
Главные новости
Аспиналл и Ган провели финальную дуэль взглядов перед титульным боем на UFC 321
55 минут назадВидео
Александр Волков и Жаилтон Алмейда провели финальную дуэль взглядов перед UFC 321
сегодня, 15:25Видео
Отец Аспиналла: «Боксеры зарабатывают больше, чем бойцы UFC. А у Тома есть все навыки, чтобы выступать на ринге»
сегодня, 14:05
«В нашей команде пополнение». Петр Ян выложил фото с Павлом Дуровым
сегодня, 13:40Фото
Двукратная чемпионка PFL Ларисса Пачеко покинула промоушен
сегодня, 13:10
Умар – о бое с Баутистой: «У меня нет никаких переживаний. Как кушать пойти»
сегодня, 11:25
Деметриус Джонсон: «Баутисте нужно забыть про фамилию Умара. Не стоит проявлять лишнее уважение»
сегодня, 10:45
Бекоев прокомментировал поражение от Белгаруи: «Я не собираюсь меняться»
сегодня, 10:30
Шара Буллет показал фото со съемок фильма: «Мы захватываем Голливуд!»
сегодня, 09:40Фото
Дастин Порье: «Все говорят, что Аспиналл – следующая большая звезда. Я пока в этом не уверен»
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30