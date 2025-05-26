Нейт Диаз хочет вернуться в UFC: «Есть незаконченные дела с Конором. Еще хотел бы подраться с Топурией или Холлоуэем за пояс BMF»

Нейт Диаз планирует вернуться в UFC.

«Я планирую вернуться в UFC. У нас с Конором Макгрегором точно есть незаконченные дела. Это должно произойти. Еще хотел бы подраться с Максом Холлоуэем или Илией Топурией за пояс BMF», – заявил экс-боец UFC Нейт Диаз .

Диаз не дрался с сентября 2022-го, когда победил удушающим приемом Тони Фергюсона . На его счету 21 победа и 13 поражений.

Нейт Диаз отказался от роли в фильме «Дом у дороги», которую сыграл Макгрегор: «Когда сказали, что героем будет Джилленхол, я ответил: «Не пойду в кино, где нужно проиграть «Горбатой горе»

Дрейк назвал любимых бойцов UFC: «Нейт Диаз – абсолютно сумасшедший, Конор также дорог моему сердцу»