Илия Топурия: «Волкановски, Холлоуэй и Оливейра – не многие могут похвастаться таким послужным списком. Хочу нокаутировать Пимблетта в Испании»
Илия Топурия хочет подраться с Пэдди Пимблеттом в Испании.
«Победа над такими парнями, как Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра – не многие люди могут похвастаться этим.
Пэдди Пимблетт? Я действительно очень хочу его нокаутировать. Хотел бы, чтобы это случилось в Испании», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Топурия победил Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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