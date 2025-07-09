Макс Холлоуэй: «Топурия любит позировать с фальшивым поясом BMF. Если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти»

Макс Холлоуэй высказался о возможном поединке с Илией Топурией.

«Я превратился в самого счастливого человека на планете, когда узнал, что Илия Топурия и Чарльз Оливейра подерутся за титул чемпиона. У меня есть история и с одним, и с другим. Исход их поединка повлиял и на мое будущее.

У меня ведь есть титул BMF. Знаю, что Топурия любит позировать с фальшивым поясом. Но если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти», – сказал боец легкого веса UFC Макс Холлоуэй .

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля Холлоуэй проведет поединок против Дастина Порье . Бой возглавит турнир UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

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