Джейк Пол выложил фото с Турки: «Моя цель – развивать бокс»
Джейк Пол высказался о развитии бокса.
Пол выложил фото с председателем Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом.
«Моя цель и цель Most Valuable Promotions всегда заключалась в том, чтобы развивать бокс. Турки сделал для этого очень много.
Сотрудничество лишь способствует тому, чтобы бокс, как женский, так и мужской, продолжал расти и возвращал себе статус самого популярного спорта в мире», – сказал Джейк Пол.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джейка Пола
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