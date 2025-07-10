Джейк Пол выложил фото с Турки: «Моя цель – развивать бокс»

Джейк Пол высказался о развитии бокса.

Пол выложил фото с председателем Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейхом .

«Моя цель и цель Most Valuable Promotions всегда заключалась в том, чтобы развивать бокс. Турки сделал для этого очень много.

Сотрудничество лишь способствует тому, чтобы бокс, как женский, так и мужской, продолжал расти и возвращал себе статус самого популярного спорта в мире», – сказал Джейк Пол .

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