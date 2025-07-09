Джейк Пол: «Поединок с Джошуа состоится. Он согласился подраться со мной в следующем году»
Джейк Пол подтвердил, что поединок с Энтони Джошуа состоится.
«Поединок с Энтони Джошуа состоится. Он недавно позвонил мне. Мы сошлись на том, что оба проведем еще по два боя – и встретимся в следующем году. Он действительно согласился.
Еще он сказал мне: «Я убью тебя. Тебе придется сражаться за жизнь». А я ответил: «Окей. Погнали, здоровяк», – сказал блогер и боксер Джейк Пол.
Ранее WBA поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер IFL TV
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