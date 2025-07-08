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Рой Джонс-младший: «Джейк Пол может нокаутировать любого. У него есть шанс стать чемпионом мира»

Рой Джонс-младший высказался об успехах Джейка Пола в боксе.

«Он может нокаутировать любого. Он может пробить точно. Людям стоит воспринимать Джейка серьезно. Я думаю, у него есть отличный шанс стать чемпионом мира», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Джейк Пол ранее победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме.

Пол вошел в топ-15 рейтинга WBA

Джейк Пол побил сына легенды бокса, вышедшего из рехаба. И вызвал Джошуа

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
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