Джейк Пол – о депортации Чавеса-младшего: «Канело следующий»
Джейк Пол отреагировал на новость о экстрадиции из США Чавеса-младшего.
Хулио Сезара Чавеса-младшего задержали в США для депортации в Мексику.
«Канело следующий», – написал боксер Джейк Пол.
29 июня Джейк Пол победил Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме.
Джейк Пол побил сына легенды бокса, вышедшего из рехаба. И вызвал Джошуа
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джейка Пола
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