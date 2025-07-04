Джейк Пол – о депортации Чавеса-младшего: «Канело следующий»

Джейк Пол отреагировал на новость о экстрадиции из США Чавеса-младшего.

Хулио Сезара Чавеса-младшего задержали в США для депортации в Мексику. «Канело следующий », – написал боксер Джейк Пол. 29 июня Джейк Пол победил Чавеса-младшего в главном событии вечера бокса в Анахайме. Джейк Пол побил сына легенды бокса, вышедшего из рехаба. И вызвал Джошуа