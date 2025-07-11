Джону Джонсу предъявили новое обвинение по делу о ДТП
Джону Джонсу предъявили новое обвинение по делу о ДТП.
Об этом сообщает портал MMA Fighting, ссылаясь на доступную в интернете информацию и слова судебных представителей.
Сообщается, что 30 июня бывшему чемпиону UFC Джону Джонсу предъявили второе обвинение по делу о ДТП, которое произошло в феврале. Ему вменяют использование телефона для устрашения, запугивания, преследования или оскорбления.
Напомним, что 21 февраля Джонс предположительно спровоцировал аварию с участием двух транспортных средств и покинул место ДТП. Связавшийся с ним сотрудник полиции утверждает, что во время телефонного разговора Джонс ему угрожал.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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