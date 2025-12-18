Ковалев – о бое Пол – Тайсон: «Это был договорняк. Слышал, в контракте были определенные условия»

Ковалев считает бой Пол – Тайсон договорным.

Сергей Ковалев высказался о поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Это был договорняк. Слышал, что в контракте там были определенные условия. Если Майк Тайсон бы победил – он бы получил определенную сумму, если бы выиграл нокаутом – другую, еще меньше. А если проиграет – самую большую сумму.

Чьи там деньги? Джейка Пола . Он и заказывает музыку», — сказал Ковалев.

Пол победил Тайсона решением судей. Ранее стало известно, что Тайсон проведет выставочный поединок против Флойда Мейвезера. Планируется, что бой состоится весной 2026 года.

Федор Емельяненко: «Не верю, что бой с Тайсоном состоится. Он сказал, что сильно уважает меня – и не хочет драться»