Ковалев – о бое Пол – Тайсон: «Это был договорняк. Слышал, в контракте были определенные условия»
Ковалев считает бой Пол – Тайсон договорным.
Сергей Ковалев высказался о поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.
«Это был договорняк. Слышал, что в контракте там были определенные условия. Если Майк Тайсон бы победил – он бы получил определенную сумму, если бы выиграл нокаутом – другую, еще меньше. А если проиграет – самую большую сумму.
Чьи там деньги? Джейка Пола. Он и заказывает музыку», — сказал Ковалев.
Пол победил Тайсона решением судей. Ранее стало известно, что Тайсон проведет выставочный поединок против Флойда Мейвезера. Планируется, что бой состоится весной 2026 года.
Федор Емельяненко: «Не верю, что бой с Тайсоном состоится. Он сказал, что сильно уважает меня – и не хочет драться»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
