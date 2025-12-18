  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ковалев – о бое Пол – Тайсон: «Это был договорняк. Слышал, в контракте были определенные условия»
0

Ковалев – о бое Пол – Тайсон: «Это был договорняк. Слышал, в контракте были определенные условия»

Ковалев считает бой Пол – Тайсон договорным.

Сергей Ковалев высказался о поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Это был договорняк. Слышал, что в контракте там были определенные условия. Если Майк Тайсон бы победил – он бы получил определенную сумму, если бы выиграл нокаутом – другую, еще меньше. А если проиграет – самую большую сумму.

Чьи там деньги? Джейка Пола. Он и заказывает музыку», — сказал Ковалев.

Пол победил Тайсона решением судей. Ранее стало известно, что Тайсон проведет выставочный поединок против Флойда Мейвезера. Планируется, что бой состоится весной 2026 года.

Федор Емельяненко: «Не верю, что бой с Тайсоном состоится. Он сказал, что сильно уважает меня – и не хочет драться»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
logoМайк Тайсон
logoбокс
logoДжейк Пол
logoСергей Ковалев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейк Пол: «Все говорят: «Ты видел, что Джошуа сделал с Нганну?» Да у Фрэнсиса ноги в грязи застряли – он просто стоял, ничего не делал»
сегодня, 07:50
Сергей Ковалев: «Если бы мне дали возможность нормально потренироваться, то, может, рассмотрел бы возвращение в бокс»
вчера, 18:08
Чейл Соннен: «Даже если бы Полу разрешили выйти с лопатой, он не сумел бы ей ударить Джошуа»
вчера, 16:50
Главные новости
Андерсон Сильва: «Хамзат – зверь. Но я бы поставил на Перейру»
31 минуту назад
Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»
50 минут назад
Мовсар Евлоев подерется с Лероном Мерфи («Ушатайка»)
сегодня, 08:44
Джейк Пол: «Все говорят: «Ты видел, что Джошуа сделал с Нганну?» Да у Фрэнсиса ноги в грязи застряли – он просто стоял, ничего не делал»
сегодня, 07:50
Райан Гарсия – о Топурии в боксе: «Я бы выбил из него все дерьмо»
сегодня, 07:43
Чейл Соннен: «Не хотел бы, чтобы Топурию лишали пояса, я на его стороне. Но UFC придется так поступить»
сегодня, 06:52
Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста. Его лишили титула
сегодня, 06:38
Арман Царукян победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом ACBJJ 20
вчера, 21:34
Александр Волков победил по очкам Евгения Гончарова в поединке по бразильскому джиу-джитсу
вчера, 21:33
Сергей Ковалев: «Если бы мне дали возможность нормально потренироваться, то, может, рассмотрел бы возвращение в бокс»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото