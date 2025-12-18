  • Спортс
  • Джейк Пол: «Все говорят: «Ты видел, что Джошуа сделал с Нганну?» Да у Фрэнсиса ноги в грязи застряли – он просто стоял, ничего не делал»
Джейк Пол: «Все говорят: «Ты видел, что Джошуа сделал с Нганну?» Да у Фрэнсиса ноги в грязи застряли – он просто стоял, ничего не делал»

Пол верит, что перебоксирует Джошуа.

Джейк Пол раскритиковал Фрэнсиса Нганну за его бой с Энтони Джошуа.

«Я был андердогом всю жизнь. Мне приходилось бороться за все. Я вообще не смотрю на букмекерские коэффициенты – я знаю, на что способен и какую работу я выполнил.

В этом бою решающими будут навыки, и вы уже видели это на примере Усика, когда он дрался с ним. Так что я считаю, что все будет очень похоже.

Если он поймает меня, конечно, он победит. Но я не верю, что он способен донести эти удары. Он попадает по большим, более медленным соперникам, которые стоят прямо перед ним. Все говорят: «Ты видел, что он сделал с Фрэнсисом Нганну?» Но это же человек, у которого ноги в грязи застряли – он просто стоял, ничего не делал и получил мощный удар», – сказал Пол.

Бой пройдет 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.

Джейк Пол не зло

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Most Valuable Promotions
logoФрэнсис Нганну
logoбокс
logoДжейк Пол
logoЭнтони Джошуа
