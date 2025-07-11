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Джонс – о турнире UFC на территории Белого дома: «Мне нужна была мотивация – и я ее нашел. Уже вернулся к тренировкам»

Джон Джонс сообщил, что готовится к поединку на территории Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать турнир UFC в Белом доме в 2026 году. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.

«Дональд сделал заявление утром 4 июля. В тот же день я позвонил в штаб-квартиру UFC. Оставлю это без комментариев. Америка! Это возможность представить США в Белом доме – такое действительно будоражит кровь.

Мне все равно, с кем я буду драться. Мне нужна была мотивация – и я ее нашел. Это гораздо важнее денег. Кто знает, что готовит будущее, но я уже вернулся к тренировкам – в тот самый момент, как услышал заявление Трампа», – написал в социальных сетях бывший чемпион UFC Джон Джонс.

Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

Даниэль Кормье: «Мне больно говорить об этом, но на турнир в Белом доме нужно позвать Джонса»

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джона Джонса
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