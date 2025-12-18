Чейл Соннен: «Не хотел бы, чтобы Топурию лишали пояса, я на его стороне. Но UFC придется так поступить»
Соннен сказал, что Топурия лишится титула.
Чейл Соннен считает, что UFC придется лишить чемпиона в легком весе Илию Топурию титула.
«Если хотим проявить снисходительность к неоспоримому чемпиону, то в случае, если у него травмы или болезнь. Но в ситуации Топурии... Он должен лишиться титула. Не хотел бы, чтобы его лишали пояса. Я на его стороне. Но UFC придется так поступить», – сказал Соннен.
Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.
Ранее Илия сделал заявление по поводу ситуации в семье.
Топурия в пропасти: развод, обвинения в домашнем насилии, риск потерять пояс UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
