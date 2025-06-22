18 июня в суд Альбукерке поступило уголовное дело по Джону Джонсу. Его обвиняют в наезде и побеге с места ДТП в феврале
Джона Джонса будут судить по уголовному делу.
Издание Albuquerque Journal пишет, что в суд Альбукерке подано уголовное дело на Джона Джонса, датируемое 18 июня.
Джонса обвиняют в наезде и побеге – уточняется, что экс-чемпион UFC скрылся с места ДТП, произошедшего в феврале. Судебное слушание назначено на 24 июля.
Сегодня Джон Джонс объявил о завершении карьеры в UFC.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Albuquerque Journal
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