18 июня в суд Альбукерке поступило уголовное дело по Джону Джонсу. Его обвиняют в наезде и побеге с места ДТП в феврале

Джона Джонса будут судить по уголовному делу.

Издание Albuquerque Journal пишет, что в суд Альбукерке подано уголовное дело на Джона Джонса, датируемое 18 июня.

Джонса обвиняют в наезде и побеге – уточняется, что экс-чемпион UFC скрылся с места ДТП, произошедшего в феврале. Судебное слушание назначено на 24 июля.

Сегодня Джон Джонс объявил о завершении карьеры в UFC.

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