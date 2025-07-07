Джон Джонс: «Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся»
Джон Джонс намекнул, что планирует драться за пояс чемпиона UFC.
«Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джон Джонс.
Напомним, 22 июня Джонс сложил полномочия чемпиона UFC в тяжелом весе и ушел из промоушена. Несколько дней назад он вернулся в пул тестируемых бойцов организации.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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