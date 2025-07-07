Джон Джонс: «Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся»

Джон Джонс намекнул, что планирует драться за пояс чемпиона UFC.

«Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, 22 июня Джонс сложил полномочия чемпиона UFC в тяжелом весе и ушел из промоушена. Несколько дней назад он вернулся в пул тестируемых бойцов организации.

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Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC после слухов о поединке в Белом доме: «Подумал, что оставлю все варианты открытыми»