1

Джон Джонс: «Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся»

Джон Джонс намекнул, что планирует драться за пояс чемпиона UFC.

«Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, 22 июня Джонс сложил полномочия чемпиона UFC в тяжелом весе и ушел из промоушена. Несколько дней назад он вернулся в пул тестируемых бойцов организации.

Джонс – в комментариях под картинкой с нокаутированнным Аспиналлом возле Белого дома: «Мне нравится это»

Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC после слухов о поединке в Белом доме: «Подумал, что оставлю все варианты открытыми»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
logoMMA
logoДжон Джонс
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Марлон Вера: «Джонс не боится Аспиналла. Он все делает правильно»
5сегодня, 06:54
Леон Эдвардс включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов в истории UFC
135 июля, 07:48
Даниэль Кормье: «Джонс побил бы Аспиналла. Том не знает, что такое чемпионские раунды»
184 июля, 10:01
Главные новости
Мераб Двалишвили: «Ян лучше Умара. Он опытнее и постоянно дерется»
8сегодня, 16:09
Джошуа Ван: «Мне по силам стать величайшим, но люди все равно найдут способ унизить меня»
3сегодня, 15:20
Арман Царукян: «Пимблетт – Топурия – самое фальшивое и нелепое противостояние в истории UFC»
11сегодня, 13:40
Федерация бокса России вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной, накурившей орангутана
1сегодня, 12:58
Кудряшов – о поражении Батыргазиева: «Весогонка истощает организм. Ну и банально не хватает мощи и навыков для профессионального бокса»
5сегодня, 12:08
Джастин Гейджи: «Топурия слишком самоуверен. Буду рад нокаутировать его в ноябре»
17сегодня, 10:48
Петр Ян: «Я заперт и голоден! Не могу дождаться, чтобы вернуться в октагон»
3сегодня, 09:12
Марлон Вера: «Джонс не боится Аспиналла. Он все делает правильно»
5сегодня, 06:54
Александр Волкановски: «Евлоев заслужил титульный бой»
4сегодня, 06:40
Джонс – в комментариях под картинкой с нокаутированнным Аспиналлом возле Белого дома: «Мне нравится это»
13сегодня, 05:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49