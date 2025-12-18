Мовсар Евлоев подерется с Лероном Мерфи («Ушатайка»)

Евлоев подерется с Мерфи.

Следующим соперником Мовсара Евлоева может стать Лерон Мерфи, сообщает «Ушатайка».

Ранее стало известно, что титульный бой между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит турнир UFC 325, который пройдет 31 января в Австралии.

Евлоев бросил вызов Мерфи: «Скажи своим людям, что готов подраться со мной на UFC 325»