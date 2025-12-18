Мовсар Евлоев подерется с Лероном Мерфи («Ушатайка»)
Евлоев подерется с Мерфи.
Следующим соперником Мовсара Евлоева может стать Лерон Мерфи, сообщает «Ушатайка».
Ранее стало известно, что титульный бой между Александром Волкановски и Диего Лопесом возглавит турнир UFC 325, который пройдет 31 января в Австралии.
Евлоев бросил вызов Мерфи: «Скажи своим людям, что готов подраться со мной на UFC 325»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
