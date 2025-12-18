Андерсон Сильва: «Хамзат – зверь. Но я бы поставил на Перейру»
Андерсон Сильва назвал фаворита в бою Чимаев – Перейра.
Андерсон Сильва считает, что Алекс Перейра мог бы победить Хамзата Чимаева.
«Хамзат – зверь. Но я бы поставил на Алекса Перейру, если бы они встретились в клетке», – сказал Сильва.
Чимаев ранее вызывал на бой Перейру в полутяжелом весе. Хамзат в августе стал чемпионом в среднем дивизионе, победив Дрикуса дю Плесси.
Перейра вызвал Чимаева на схватку по грэпплингу: «Все деньги отдадим на благотворительность. Подходит?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Schmo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости