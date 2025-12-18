Андерсон Сильва: «Хамзат – зверь. Но я бы поставил на Перейру»

Андерсон Сильва назвал фаворита в бою Чимаев – Перейра.

Андерсон Сильва считает, что Алекс Перейра мог бы победить Хамзата Чимаева .

«Хамзат – зверь. Но я бы поставил на Алекса Перейру , если бы они встретились в клетке», – сказал Сильва.

Чимаев ранее вызывал на бой Перейру в полутяжелом весе. Хамзат в августе стал чемпионом в среднем дивизионе, победив Дрикуса дю Плесси.

Перейра вызвал Чимаева на схватку по грэпплингу: «Все деньги отдадим на благотворительность. Подходит?»