Тим Цзю хочет провести бой с чемпионом WBO Ксандером Зайасом

Тим Цзю назвал следующего соперника.

Тим Цзю хочет подраться с действующим обладателем титула WBO пуэрториканцем Ксандером Зайасом (22-0, 13 KO).

«Упомянули Ксандера Зайаса. И я сразу сказал: «Дайте мне его прямо сейчас».

Я только что побил пуэрториканца, теперь давайте подеремся с главным пуэрториканцем. В Лас-Вегасе будет шоу в феврале… Звучит неплохо. Я успею подготовиться», – сказал Цзю.

Ранее Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей.

Тим Цзю – о победе над Веласкесом: «Хотел почувствовать себя комфортно, а не пытаться нокаутировать»