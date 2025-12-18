Тим Цзю хочет провести бой с чемпионом WBO Ксандером Зайасом
Тим Цзю назвал следующего соперника.
Тим Цзю хочет подраться с действующим обладателем титула WBO пуэрториканцем Ксандером Зайасом (22-0, 13 KO).
«Упомянули Ксандера Зайаса. И я сразу сказал: «Дайте мне его прямо сейчас».
Я только что побил пуэрториканца, теперь давайте подеремся с главным пуэрториканцем. В Лас-Вегасе будет шоу в феврале… Звучит неплохо. Я успею подготовиться», – сказал Цзю.
Ранее Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей.
Тим Цзю – о победе над Веласкесом: «Хотел почувствовать себя комфортно, а не пытаться нокаутировать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Jai McAllister
