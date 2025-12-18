Райан Гарсия – о Топурии в боксе: «Я бы выбил из него все дерьмо»
Гарсия хотел бы провести боксерский поединок с Топурией.
Райан Гарсия высказался о желании Илии Топурии перейти в бокс.
«Я бы выбил из него все дерьмо», – сказал Гарсия.
Гарсия последний раз выступал в мае-2025, когда проиграл Роландо Ромеро.
Топурия – о боксе: «Сначала хочу закончить историю в MMA. Есть правило: если вы попытаетесь поймать двух кроликов, то в конечном итоге не поймаете ни одного»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
