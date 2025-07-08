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Даниэль Кормье: «Мне больно говорить об этом, но на турнир в Белом доме нужно позвать Джонса»

Даниэль Кормье хочет, чтобы Джон Джонс вернулся.

«На турнире в Белом доме нужен плохой американец, который точно победит. Мне больно говорить об этом, но нужно позвать Джона Джонса», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что турнир UFC в Белом доме соберет 25 тысяч зрителей в 2026 году в рамках празднования 250-летия Америки.

22 июня Джонс освободил титул чемпиона UFC в тяжелом весе и ушел из промоушена. Несколько дней назад он вернулся в пул тестируемых бойцов организации.

Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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