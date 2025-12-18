  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Арман Царукян: «Гейджи и Пимблетт не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь. Был бы я слабее – был бы там»
0

Арман Царукян: «Гейджи и Пимблетт не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь. Был бы я слабее – был бы там»

Царукян прокомментировал ситуацию в UFC.

Арман Царукян рассказал о ситуации в легком весе UFC.

«Если кто-то из них травмируется, я выйду на бой. Буду держать себя в форме. UFC не ставит запасного на этот бой, но все возможно – я просто буду тренироваться и держать себя в форме. Если они мне позвонят, за три недели, за две недели, за неделю – я буду готов.

Кто предпочтительнее? Да они оба мешки, если честно. Мешки, к которым так же нужно готовиться, как и на титульный бой, потому что в бою может быть все, но я вижу, что они не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь там. Был бы я слабее – однозначно, я был бы там.

Эта ситуация из-за того, что я не смог выйти на бой с Исламом Махачевым. Это урок, который нужно извлечь, и подходить к боям более профессионально», – сказал Царукян.

Царукян ранее победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом ACBJJ 20.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
logoUFC
logoАрман Царукян
logoДжастин Гейджи
logoПэдди Пимблетт
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта
вчера, 08:17
Ислам Махачев: «Пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев. Царукян должен был драться за пояс»
11 декабря, 07:35
Джастин Гейджи: «Я лишил всех боя Хабиба и Фергюсона. Обещаю, что поединок Топурии и Пимблетта тоже не состоится»
6 декабря, 16:15
Главные новости
Мурат Гассиев: «Я бы хотел в соперники Отто Валлина, с решением в первом бою не согласен»
44 минуты назад
Тим Цзю хочет провести бой с чемпионом WBO Ксандером Зайасом
51 минуту назад
Ковалев – о бое Пол – Тайсон: «Это был договорняк. Слышал, в контракте были определенные условия»
сегодня, 10:15
Андерсон Сильва: «Хамзат – зверь. Но я бы поставил на Перейру»
сегодня, 09:48
Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»
сегодня, 09:29
Мовсар Евлоев подерется с Лероном Мерфи («Ушатайка»)
сегодня, 08:44
Джейк Пол: «Все говорят: «Ты видел, что Джошуа сделал с Нганну?» Да у Фрэнсиса ноги в грязи застряли – он просто стоял, ничего не делал»
сегодня, 07:50
Райан Гарсия – о Топурии в боксе: «Я бы выбил из него все дерьмо»
сегодня, 07:43
Чейл Соннен: «Не хотел бы, чтобы Топурию лишали пояса, я на его стороне. Но UFC придется так поступить»
сегодня, 06:52
Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста. Его лишили титула
сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото