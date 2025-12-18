Арман Царукян: «Гейджи и Пимблетт не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь. Был бы я слабее – был бы там»

Царукян прокомментировал ситуацию в UFC.

Арман Царукян рассказал о ситуации в легком весе UFC .

«Если кто-то из них травмируется, я выйду на бой. Буду держать себя в форме. UFC не ставит запасного на этот бой, но все возможно – я просто буду тренироваться и держать себя в форме. Если они мне позвонят, за три недели, за две недели, за неделю – я буду готов.

Кто предпочтительнее? Да они оба мешки, если честно. Мешки, к которым так же нужно готовиться, как и на титульный бой, потому что в бою может быть все, но я вижу, что они не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь там. Был бы я слабее – однозначно, я был бы там.

Эта ситуация из-за того, что я не смог выйти на бой с Исламом Махачевым. Это урок, который нужно извлечь, и подходить к боям более профессионально», – сказал Царукян.

Царукян ранее победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом ACBJJ 20.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

