Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»

Александр Волков прокомментировал схватку по грэпплингу с Евгением Гончаровым.

«Плюс-минус так же получилось – возился на заднице, как и с Алмейдой», – сказал Волков в комментарии корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

Александр Волков победил по очкам Евгения Гончарова в поединке по бразильскому джиу-джитсу.

