Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»
Волков сравнил схватку по грэпплингу с боем против Алмейды.
Александр Волков прокомментировал схватку по грэпплингу с Евгением Гончаровым.
«Плюс-минус так же получилось – возился на заднице, как и с Алмейдой», – сказал Волков в комментарии корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.
Александр Волков победил по очкам Евгения Гончарова в поединке по бразильскому джиу-джитсу.
Волков – о схватке с Гончаровым: «В UFC сказали, что можно. Все достаточно быстро согласовали»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
