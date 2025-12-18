  • Спортс
  Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»
Волков – о схватке по грэпплингу с Гончаровым: «Получилось так же, как и с Алмейдой – возился на заднице»

Волков сравнил схватку по грэпплингу с боем против Алмейды.

Александр Волков прокомментировал схватку по грэпплингу с Евгением Гончаровым.

«Плюс-минус так же получилось – возился на заднице, как и с Алмейдой», – сказал Волков в комментарии корреспонденту Спортса’’ Вадиму Тихомирову.

Александр Волков победил по очкам Евгения Гончарова в поединке по бразильскому джиу-джитсу.

Волков – о схватке с Гончаровым: «В UFC сказали, что можно. Все достаточно быстро согласовали»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
