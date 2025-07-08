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Шакил О’Нил: «Джонс – величайший боец ММА в истории. Он завершил карьеру с честью»

Шакил О’Нил рассказал, кого считает величайшим бойцом ММА в истории.

«Джон Джонс – самый крутой парень на планете. Знаю, что есть сомнения у тех, кто хотел с ним драться. Но Джон сделал все по-своему и поступил правильно, с честью. Джонс – величайший боец ММА в истории», – сказал бывший баскетболист Шакил О′Нил.

Напомним, 22 июня Джонс сложил полномочия чемпиона UFC в тяжелом весе и ушел из промоушена. Несколько дней назад он вернулся в пул тестируемых бойцов организации.

Джон Джонс: «Приятно хоть раз быть охотником, а не тем, на кого охотятся»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ag Fight
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