Мурат Гассиев: «Я бы хотел в соперники Отто Валлина, с решением в первом бою не согласен»

Гассиев хочет провести реванш с Валлином.

Мурат Гассиев хотел бы встретиться с Отто Валлином в следующем бою.

«Я за всю карьеру ни разу не выбирал себе соперника. Кого дают – с тем боксирую. Я бы выбрал Отто Валлина , потому что с решением я не согласен. Считаю, что не проиграл в том бою», – сказал Гассиев.

Гассиев ранее нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA. Валлин в 2023 году победил Гассиева раздельным решением судей.

