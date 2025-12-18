0

Мурат Гассиев: «Я бы хотел в соперники Отто Валлина, с решением в первом бою не согласен»

Гассиев хочет провести реванш с Валлином.

Мурат Гассиев хотел бы встретиться с Отто Валлином в следующем бою.

«Я за всю карьеру ни разу не выбирал себе соперника. Кого дают – с тем боксирую. Я бы выбрал Отто Валлина, потому что с решением я не согласен. Считаю, что не проиграл в том бою», – сказал Гассиев.

Гассиев ранее нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA. Валлин в 2023 году победил Гассиева раздельным решением судей.

Гассиев – чемпион мира спустя семь лет! Увы, он не готов к большим боям

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Рингсайд»
