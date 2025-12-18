Мурат Гассиев: «Я бы хотел в соперники Отто Валлина, с решением в первом бою не согласен»
Гассиев хочет провести реванш с Валлином.
Мурат Гассиев хотел бы встретиться с Отто Валлином в следующем бою.
«Я за всю карьеру ни разу не выбирал себе соперника. Кого дают – с тем боксирую. Я бы выбрал Отто Валлина, потому что с решением я не согласен. Считаю, что не проиграл в том бою», – сказал Гассиев.
Гассиев ранее нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA. Валлин в 2023 году победил Гассиева раздельным решением судей.
