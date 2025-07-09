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Макс Холлоуэй: «Не вернусь в полулегкий вес. Выступать в легком гораздо веселее – можно больше есть»

Макс Холлоуэй попросил убрать его из рейтинга полулегкого веса.

«Я просто понял, что выступать в легком весе гораздо веселее. Можно больше есть – да и чувствую я себя комфортнее. Так что это было очевидное решение. У меня были незавершенные дела в полулегком дивизионе, поэтому я спустился туда еще раз. Но сейчас я здесь, с нетерпением жду боев. В легком весе для меня есть куча интересных поединков – и это круто.

Не знаю, о чем думает UFC, когда составляет свои рейтинги. Не понимаю, зачем меня оставили на первой строчке полулегкого дивизиона – это же смешно. Я не собираюсь возвращаться туда. Все, я с этим покончил», – сказал боец легкого веса UFC Макс Холлоуэй.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля Холлоуэй проведет поединок против Дастина Порье. Бой возглавит турнир UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Макс Холлоуэй: «Порье – отличный парень. Но я планирую помешать его планам. Он уйдет, а я останусь»

«Кто откажет мне?» Холлоуэй хочет получить титульный шанс в случае победы над Порье

Верите, что Дюбуа победит Усика?42 голоса
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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легкий вес (MMA)
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