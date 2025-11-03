  • Спортс
0

Царукян – о первом поединке с Махачевым: «Возможно, если бы я тогда выиграл, зазнался бы и все последующие бои проиграл»

Арман Царукян рассказал о первом поединке с Исламом Махачевым.

– Перейдем к человеку, который в карьере сыграл точно серьезную роль. Это Ислам Махачев. Это человек, который встретил в UFC. Как ты вспоминаешь сейчас тот бой, какие важные уроки он для тебя оставил?

– Ну, важные уроки… Наверное, мотивацию он оставил, чтобы сделать реванш и выиграть его. Вот это была моя мотивация, вот это был урок, который он мне важный дал. Возможно, если бы я тогда выиграл, зазнался бы и все последующие бои проиграл.

Я был голоден, тренировался очень много, должен был состояться реванш в январе, я травмировал спину, сорвал спину очень сильно и не смог выступить. Сейчас посмотрим, какой будет расклад, сколько он собирается драться.

Если я в январе-феврале стану чемпионом UFC, а он станет на 77 кг чемпионом, то, может быть, еще получится сделать супербой, – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Поединок между Царукяном и Исламом Махачевым состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Махачев победил единогласным решением судей.

