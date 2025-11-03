0

Али Абдель-Азиз: «Еще две победы – и можно считать Махачева величайшим бойцом в истории»

Али Абдель-Азиз рассказал, какой боец в ближайшее время может стать величайшим.

«Ислам Махачев – лучший боец мира вне зависимости от веса. Но если говорить про все времена... Если он побьет Маддалену, в чем я абсолютно уверен, то повторит рекорд Андерсона Сильвы. У него будет серия из 16 побед. Еще одна – и можно считать Ислама величайшим бойцом в истории.

То, как он побеждает соперников... У него девять досрочных побед в последних 10 боях. Он прошел Александра Волкановски, Чарльза Оливейру – и сделал это в доминирующей манере. И он хорош в каждом из аспектов», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4450 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Submission Radio
