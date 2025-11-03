«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев сделали фото на фоне статуи Рокки Бальбоа.

Фотографией в социальных сетях поделился бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

«Филадельфия», – подписал публикацию Нурмагомедов.

Статуя находится на территории художественного музея Филадельфии, который неоднократно появлялся в сценах серии фильмов «Рокки».

Напомним, что в ночь на 16 ноября Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

