«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев сделали фото на фоне статуи Рокки Бальбоа.

Фотографией в социальных сетях поделился бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Филадельфия», – подписал публикацию Нурмагомедов.

Статуя находится на территории художественного музея Филадельфии, который неоднократно появлялся в сценах серии фильмов «Рокки».

Напомним, что в ночь на 16 ноября Ислам Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Я прогулялся по культовым местам из «Рокки». А также встретился с одним из создателей фильма

Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC

