«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»

Тимофей Цзю сообщил, что будет выступать под прозвищем «Феникс».

«Да, я потерпел неудачу и сгорел, пытаясь стать великим. Но я восстану из пепла и вернусь сильнее, чем когда-либо. Наступает новая эра. Новости о следующем бое появятся совсем скоро», – написал в социальных сетях боксер Тимофей Цзю .

Цзю в последний раз выступал в июле, когда проиграл техническим нокаутом Себастьяну Фундоре, отказавшись продолжать поединок после седьмого раунда. После боя он объявил о разрыве с тренером Игорем Голубевым.

