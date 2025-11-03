«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»
Тимофей Цзю сообщил, что будет выступать под прозвищем «Феникс».
«Да, я потерпел неудачу и сгорел, пытаясь стать великим. Но я восстану из пепла и вернусь сильнее, чем когда-либо. Наступает новая эра. Новости о следующем бое появятся совсем скоро», – написал в социальных сетях боксер Тимофей Цзю.
Цзю в последний раз выступал в июле, когда проиграл техническим нокаутом Себастьяну Фундоре, отказавшись продолжать поединок после седьмого раунда. После боя он объявил о разрыве с тренером Игорем Голубевым.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Тимофея Цзю
