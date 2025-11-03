1

Махачев не сомневается в победе над молодым собой: «Финишировал бы за один раунд»

Ислам Махачев не сомневается в победе над молодым собой.

– Если бы тебе пришлось драться с самим собой образца 2015 года, сколько раундов это бы продлилось?

– Один раунд максимум.

– Какой план у тебя был бы против того Ислама?

– Думаю, я бы его финишировал сабмишеном. Тогда я не так хорош был в партере. Я бы его на свой любимый прием взял, – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

Ислам Махачев: «Было бы неплохо подраться с Топурией. Но мне неинтересно гонять вес до 70 кг, опять себя мучить»

Махачев рассказал о физической форме: «Сейчас я еще не на пике. Готов где-то на 70%»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4406 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
logoMMA
logoИслам Махачев
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Копылов: «Бой с Маддаленой не будет сложным для Махачева. Всю дистанцию не продлится»
сегодня, 07:50
Ислам Махачев: «Если вижу, что не расту со спарринг-партнером, что он мне не дает отпора и не выкладывается, просто больше его не беру»
вчера, 09:08
Ислам Махачев: «Взял бы на уличную драку Веласкеса и Хабиба. Кормье можно использовать в качестве щита»
1 ноября, 14:20
Главные новости
«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа
9 минут назадФото
«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»
59 минут назад
Бывший менеджер Емельяненко: «Предложение от UFC было огромным, но Федор потерял бы свободу. Вопрос был в авторитете»
сегодня, 08:55
Арман Царукян: «У Путина нереальная аура. Увидеться с таким человеком – это дорогого стоит»
сегодня, 08:30
Шевченко отреагировала на слова Раузи о Рогане: «Джо – благородный человек, охотник и пример для молодежи»
сегодня, 08:10
Арман Царукян: «Хукер – гнилой человек, мне он не нравится. Хочется набить ему морду»
сегодня, 08:00
Роман Копылов: «Бой с Маддаленой не будет сложным для Махачева. Всю дистанцию не продлится»
сегодня, 07:50
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:45
Красюк настаивает, чтобы Усик завершил карьеру: «Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже»
вчера, 18:00
Делия – о поражении Кортес-Акосте: «Бой продолжился нелегитимно! Судья не показал «тайм-аут», но остановил бой, тем самым, объявив меня победителем»
вчера, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30