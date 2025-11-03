Махачев не сомневается в победе над молодым собой: «Финишировал бы за один раунд»

Ислам Махачев не сомневается в победе над молодым собой.

– Если бы тебе пришлось драться с самим собой образца 2015 года, сколько раундов это бы продлилось?

– Один раунд максимум.

– Какой план у тебя был бы против того Ислама?

– Думаю, я бы его финишировал сабмишеном. Тогда я не так хорош был в партере. Я бы его на свой любимый прием взял, – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, что в ночь на 16 ноября Махачев проведет поединок против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены. Титульный поединок возглавит турнир UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

